 

«Так в деревенском клубе могут сказать»

18.04.2021, 1:50, Разное
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Экс-замминистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе — о дипломатическом скандале между Россией и США.

Москва и Вашингтон обменялись санкциями: 15 апреля Джо Байден подписал указ о высылке 10 российских дипломатов из США, 16 гражданам РФ будет запрещен въезд в США. Причина этой меры — кибератаки против США, подрыв безопасности в странах — партнерах США, репрессии против журналистов, транснациональная коррупция с целью влияния на иностранные правительства. В ответ 16 апреля Москва решила выслать 10 американских дипломатов. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, помощник российского президента Юрий Ушаков также посоветовал послу США в РФ Джону Салливану поехать обратно в Вашингтон и провести там «подробные серьезные консультации». Экс-замминистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе объяснил, как расценивать происходящее.

Экс-замминистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе

— Насколько серьезно выглядит высылка дипломатов?

— Дежурная в общем-то мера. Одна сторона высылает, другая высылает в ответ — вот, собственно, и все. В принципе, 10 человек, если учитывать огромный штат российского посольства в США и еще больший штат американского посольства в России, — это, конечно, цифры небольшие.

— А фраза Ушакова — совет Салливану поехать домой за консультациями, как ее расценивать?

— Я нахожу это абсолютным идиотизмом. Я не помню ни одного такого случая из прошлого, чтобы страна, в которой посол работает, которая дала ему агреман — согласие на работу послом, не отзывая этого агремана, просто посоветовала уехать. Ну что это? Это так в деревенском клубе могут чужаку сказать: «Знаешь, друг, иди отсюда». А правительство одной страны не может этого сказать правительству другой страны.

Здесь с ним пытались в МИДе, как я понимаю, разговаривать не по закону, а по понятиям.

За этим советом крылся намек, что если он все-таки совет не примет и останется, то никто с ним общаться не будет в РФ из российских должностных лиц — а значит, он не сможет работать послом.

— Как вы считаете, в этой ситуации стоит ждать каких-то более серьезных мер?

— Я не знаю. Я думаю, что вряд ли, но кто же их разберет. Опять-таки, как во дворе зарубились — кто первый моргнет. Хотя я не думаю, что будет какое-то развитие.

— То есть высылка дипломатов — это достаточно стандартная и частая процедура?

— К сожалению, в практике отношений СССР с окружающим миром, а потом эту практику унаследовала РФ в полном объеме, высылки случаются.

— А в других странах, в историях без участия России, такое случается?

— Видите, в чем дело: обычно, когда говорят о действиях, несовместимых со статусом дипломата, это эвфемизм, за которым скрывается деятельность разведки. С одной стороны, считается, что демократические страны друг за другом не шпионят. Но, с другой стороны, такие случаи редкие, но были: например, высылки израильских дипломатов из США в связи с тем или иным шпионским скандалом. Но, конечно, масштаб несопоставимый. А в остальном, я думаю, все-таки это атрибутика холодной войны. Холодная война, которая велась цивилизованным миром с одной стороны и советским блоком — с другой, давно скукожилась, в основном, до холодной войны между Россией и США.

Мария Епифанова

Источник: Новая газета



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