 

На Кубани погиб пилот упавшего вертолета

18.04.2021, 1:48, Новости дня
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Вертолет, проводивший орошение полей, совершил жесткую посадку в Северском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В районе 52-го км автодороги Краснодар – Новороссийск недалеко от поселка Ильский совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, проводивший орошение полей. В результате погиб пилот 1960 года рождения», – сказал источник ТАСС.

По данным источника, службы экстренного реагирования находятся на месте. Отмечается, что пожара в результате падения вертолета не последовало.

9 апреля военный вертолет потерпел крушение в уезде Фоча в провинции Измир на западе Турции.



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