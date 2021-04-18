Участие РФ в тендере на достройку АЭС в Чехии оказалось под угрозой

Новые подозрения в адрес РФ могут повлиять на допуск Росатома к тендеру на строительство энергоблока АЭС «Дукованы», сообщил глава минпромторга Чехии Карел Гавличек.

По его словам, «происходящие события, конечно же, могут повлиять на тендер». Гавличек заявил, что получена «очень серьезная информация». «Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия», – приводит его слова ТАСС.

Гавличек указал, что решение о допуске к тендеру принимают на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу МВД. При этом контрразведка и разведка Чехии давно требуют не допускать российские компании.

Напомним, Чехия высылает 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Ряд политических сил в Чехии, а также США добиваются того, чтобы Росатом не участвовал в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы».