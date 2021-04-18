Дипломатический источник не исключил «закрытия посольства» Чехии

Дипломатический источник прокомментировал решение Чехии выслать 18 российских дипломатов.

«Видимо, решили закрыть свое посольство в Москве», – приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, Чехия утверждает, что Москва якобы может быть причастна к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Из Чехии решено выслать 18 российских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».