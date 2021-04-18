Guardian – Новая Зеландия планирует полностью запретить табак к 2025 году

В рамках плана по борьбе с курением правительство Новой Зеландии планирует снизить уровень никотина в табачных изделиях, установить фиксированную цену на табак и сигареты и запретить продажу табачных изделий лицам, родившимся после 2004 года, пишет The Guardian. Тем не менее критики мер указывают на то, что они приведут к банкротству небольших магазинов и расширению чёрного рынка табака.



Reuters

Правительство Новой Зеландии обнародовало план по борьбе с курением следующих поколений граждан, который позволит стране приблизиться к цели — полной свободы от табачного дыма к 2025 году, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, в рамках постепенного ограничения на продажу сигарет рассматриваются меры по снижению уровня никотина в табачных изделиях, запрет фильтров, установление фиксированной цены на табак и сигареты, а также ограничение числа специализированных магазинов. Кроме того, предлагается полностью запретить продажу табачных изделий лицам, родившимся после 2004 года.

По данным правительства, около 4,5 тыс. новозеландцев ежегодно умирают от болезней, вызванных курением, в связи с этим стране необходим новый подход с зависимостью от табака. Курение — причина каждой четвертой смерти от рака в Новой Зеландии. Ежедневно около полумиллиона новозеландцев употребляют табак и сигареты.

Организации в области здравоохранения поддержали инициативу новозеландского правительства. По словам исполнительного директора Общества борьбы с раком Люси Элвуд, предложенный план выходит за рамки простой помощи людям, стремящимся бросить курить. Элвуд отметила, что в настоящий момент количество магазинов по продаже табачных изделий в четыре раза выше в районах, где живут граждане с низкими доходами, где курение является наиболее распространенным.

«Это вопиющее неравенство является причиной, по которой мы должны защищать будущие поколения от вреда табака. Табак — самый вредный потребительский продукт в истории, мы должны полностью отказаться от него», — приводит издание слова эксперта.

Тем не менее нашлись и те, кто подверг критике планы правительства за возможные непредвиденные последствия. В частности, речь идёт о вероятности банкротства небольших магазинов и о возможности расширения чёрного рынка табака.

Более того, снижение содержания никотина может привести к тому, что потребители будут покупать ещё больше сигарет и табачных изделий, а значит будут тратить ещё больше денег. Также вызывает вопросы масштаб вмешательства в частную жизнь граждан.

Как пишет The Guardian, власти проблему признают, указывая на рост количества табачных изделий, ввозимых контрабандой в Новую Зеландию в последние годы.