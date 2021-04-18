Макрон заявил о необходимости определить “четкие красные линии” в отношениях с Россией

Президент Франции считает, что за каждое пересечение “красных линий” президентом РФ Владимиром Путиным должны следовать международные санкции как “часть пакета”.

Макрон объяснил, что считает необходимым достигнуть доверительных отношений в общении с Путиным. По его словам, он предпочитает “конструктивный диалог”.

Глава Франции считает, что произошедшее в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, стало возможным из-за недостатка авторитета Запада, а не из-за “провала дипломатии”.

Он предположил, что смелости Путину придало отсутствие должной реакции мирового сообщества на произошедшее в 2013 году применение сирийским президентом Башаром Асадом химического оружия.

Макрон положительно оценил намерение президента США Джо Байдена начать диалог с Россией.

Контекст:16 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет позднее присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и договорились, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В ходе встречи Зеленский рассказал коллегам по нормандскому формату об эскалации на Донбассе и предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

В Елисейском дворце рассказали, что после встречи с Зеленским Макрон намерен пообщаться с Путиным.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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