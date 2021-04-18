В МИД РФ назвали “фокусами” решение Чехии выслать 18 российских дипломатов

“Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами”, – сказала она.

Глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек 17 апреля объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении проживавшего в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Чехии их считают причастными взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице 16 октября 2014 года.

Контекст:За последний месяц за причастность к шпионажу и другим недружественным действиям российских дипломатов выслали США, Польша, Италия и Болгария.

Украина в ответ на незаконное задержание украинского консула и вручение ему предписания о необходимости покинуть РФ объявила, что высылает старшего дипломата посольства в Киеве (посла РФ в стране нет с 2014 года, когда началась оккупация Крыма Россией и российская агрессия на Донбассе).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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