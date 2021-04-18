Производитель избавил PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводе

Сотрудники компании Sony сообщают, что им удалось решить одну из проблем современной игровой приставки PlayStation 5. Ранее всех беспокоила шумная работа оптического привода.

Как сообщают источники, у владельцев консолей пятого поколения проблема проявлялась по-разному. Одни жаловались, что посторонний шум появлялся на короткое время через каждые 15-20 минут работу. У других же он никогда не прекращался.

Как оказалось, виновным было несовершенство программного обеспечения, из-за которого дисковод работал в интенсивном режиме даже тогда, когда это было не нужно. После выхода последнего обновления проблема исчезла. Напомним, что ранее разработчик открыл возможность хранить контент на внешних носителях.