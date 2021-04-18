Эксперт рассказал, как спасти залитый водой смартфон

Дельный совет россиянам дал мастер по ремонту электронных гаджетов Никита Пчелкин. Если ваш смартфон по какой-то причине залило водой, сразу же обращайтесь в сервисный центр, говорит он.

На самом деле, многие производители сильно преувеличивают уровень защиты от влаги своих устройств. Поэтому никогда не проверяйте, выдержит ли он погружение, рекомендует Пчелкин.

Если же устройство залито водой и не включается, лучше не пытаться высушить его самостоятельно. Влага может проникать внутрь, а потому без квалифицированной разборки и чистки уже не обойтись. Попытки решить проблему самостоятельно часто приводят к полному выходу из строя электронного устройства. Разбирать современный смартфон самостоятельно специалист также не советует.