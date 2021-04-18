 

В Москве автобус сбил пешехода

18.04.2021, 0:56, Новости дня
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ДТП произошло в центре Москвы. Автобус сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил столичный департамент транспорта.

Уточняется, что авария произошла в 15.15 на Большой Никитской, 24/1 с участием пешехода и автобуса №м6.

«По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы, сейчас ему оказывают медицинскую помощь», – говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса .

Ранее на Марксисткой улице в Москве автобус врезался в мачту освещения, пострадали 10 человек. Причиной происшествия называется плохое самочувствие водителя.



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