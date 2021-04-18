Участникам субботников в рамках дня заботы о памятниках проведут экскурсии

В 65 регионах РФ с 17 по 25 апреля пройдет акция Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры в формате субботника, приуроченная ко Всемирному дню охраны памятников и исторических мест. Для участников субботника на местах их работ будут проведены ознакомительные экскурсии.

Во всех регионах страны пройдут масштабные субботники, где волонтеры будут оказывать помощь в сохранении памятников истории и культуры.

В Москве одной из площадок, где пройдут мероприятия с участием волонтеров, станут Палаты бояр Волковых (Дворец князей Юсуповых), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В субботнике в Большом Харитоньевском переулке примут участие добровольцы, представители общественных и волонтерских организаций. Среди участников – Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, основатель портала DOBRO.RU, Артем Демидов, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Волонтеры приведут в порядок территорию вокруг Палат бояр Волковых.

Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры направлен на популяризацию бережного отношения к историческому и культурному наследию путём проведения массовых субботников на объектах культурного наследия. На каждой площадке волонтеров разделят на группы и назначат зону ответственности: уборка территории, сбор мусора и другие посильные работы. В программу Дня заботы о памятниках входит ознакомительная экскурсия. Чтобы присоединиться к акции, надо просто подать заявку на портале добро.ру.

С каждым годом регионов, присоединившихся к акции, становится все больше. В этом году к масштабному субботнику присоединились Алтайский край, Белгородская область, Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Марий-Эл, Хакасия и многие другие регионы.

Участники Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры могут поделиться историей объекта культурного наследия, где организована волонтерская помощь, в социальных сетях с упоминанием хэштегов #сохранимнаследиевместе, #волонтерыкультуры, #авц, #воопик, #деньзаботыопамятниках.

Организаторами мероприятий выступают Министерство культуры России, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».