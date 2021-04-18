 

За уклонение крымчан от службы в армии РФ возбуждено более 200 уголовных дел – правозащитники

18.04.2021, 0:50, Новости дня
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“На конец марта КПГ зафиксировала 201 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в “суды” Крыма. По 186 из них уже вынесены приговоры, еще 15 находятся на стадии рассмотрения”, – говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что в марте 2021 года оккупанты возбудили 12 новых уголовных дел, по семи приговоры вынесены.

Контекст:Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.
С 1 апреля 2021 года в РФ стартовал очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму. МИД Украины выразил в связи с этим решительный протест, назвав это военным преступлением.
Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский союз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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