 

Турчинов: Когда я слышу пиар Зеленского, что он умер бы, но освободил Крым, хочу сказать: у него и сейчас есть такая возможность

18.04.2021, 0:50, Новости дня
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“Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда “зеленых человечков” не пустили. А если бы не пустили туда “зеленых человечков”, то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины”, – говорил Зеленский в записанном 23 января интервью Axios on HBO.

Турчинов отметил, что в 2014 году Украина не имела боеспособной армии, не было “даже 10% того, что мы имеем, и того, что передали господину Зеленскому”.

“И когда я слышу пиар господина Зеленского, что он умер бы, но освободил бы Крым, я хочу сказать, что у него и сейчас есть возможность умереть и освободить Крым и освободить Донбасс. Потому оккупация не закончилась в 2014 году, оккупация продолжается. И не надо героизм в своих мечтах проявлять задним числом. А надо героизм проявлять сейчас. И сейчас для этого есть все основания. Ты хочешь освободить Крым – начинай его освобождать. Там не больше российских войск, чем было в 2014 году”, – сказал Турчинов. 

Ведущий вспомнил, что Турчинов в интервью журналистке Янине Соколовой в феврале 2021 года сказал, что если бы Зеленский был главой государства в 2014 году, “мы могли бы потерять всю Украину”. Журналист спросил, действительно ли экс-секретарь СНБО так считает. 

“Безусловно. По тому, что делается сейчас, когда он считает, что даже не надо было освобождать населенные пункты Донбасса – такая позиция в 2014 году вообще не выдерживала бы критики. И тогда была сложнее на порядок ситуация, чем сейчас”, – ответил Турчинов.

Контекст:
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Участие в оккупации принимали “зеленые человечки”, которые впоследствии были признаны Москвой как российские силовики. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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