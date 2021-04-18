 

Объявлены победители «Конкурса политологов»

18.04.2021, 0:42, Новости дня
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В субботу в Конгресс-центре Центра международной торговли состоялась торжественная церемония награждения победителей «Конкурса политологов». В течение четырех дней участники проходили очные оценочные испытания, по итогам которых и были выявлены лучшие из них.

«Конкурс политологов» стартовал 12 января. На этапе регистрации поступило более 8 тыс. заявок со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования в полуфинале приняли участие 277 человек, из них были отобраны 118 финалистов. Победителями конкурса стали 33 человека. 

«Многие считают, что политология и политический менеджмент – это о том, как победить на выборах. Это глубокое заблуждение: на самом деле они о том, как сделать жизнь людей лучше. Так же, как и вся государственная служба, – от слова "служение"», – заявил на церемонии награждения победителей  первый замруководителя администрации президента России  Сергей Кириенко. Он напомнил об открывающихся для успешных участников Конкурса широких возможностях развития, среди которых не только перспектива работы с опытнейшими наставниками и предстоящее обучение по специализированной программе в Мастерской управления «Сенеж», но и непосредственное практическое применение своих сил на избирательных кампаниях нынешнего года. 

Наставник Конкурса Андрей Шутов отметил актуальность проведения проекта: «Конкурс появился очень вовремя. Учитывая, с одной стороны, сложившийся в обществе запрос на обновление общественно-политического устройства, а с другой – вызовы, с которыми сталкиваются РФ и весь мир, повышение эффективности политической системы становится принципиально важной задачей. И наш Конкурс, который обеспечивает отбор перспективных специалистов, их подготовку к участию в реальном политическом процессе, сегодня нужен и самому политологическому сообществу, и власти, и обществу в целом», – сказал он в приветственном слове.

Несмотря на то что в этом году конкурс проводился впервые, он привлек к себе серьезное внимание сообщества политологов и политических менеджеров, заявил член экспертного совета «Конкурса политологов» Алексей Комиссаров: «Это видно и по общему количеству регистраций, и по географическому охвату участников. Тысячи людей из самых разных уголков страны заинтересовались возможностью проверить свои силы и получить новые знания. Среди участников на этапе регистрации были жители всех регионов России, в финале приняли участие представители 44 регионов».

По его словам, чтобы провести все конкурсные процедуры максимально прозрачно и открыто, организаторы использовали все интеллектуальные ресурсы и методологическую базу, накопленную Экспертным институтом социальных исследований и платформой «Россия – страна возможностей».

Победители Конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.



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