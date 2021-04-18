Обсуждение военного переворота в Белоруссии сняли на камеру

СМИ опубликовали видеозапись разговора, в ходе которого адвокат Юрий Зенкович обсуждает планы военного переворота в Белоруссии.

Видеозапись опубликовал белорусский гостелеканал ONT News в Telegram.

Зенкович на видео заявил: «Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН». Он указал на необходимость взять под контроль «несколько символических зданий» в центре белорусской столицы, в частности, радиостанцию и телевидение. Далее заговорщики собирались «зачитать обращение». Кроме того, планировалось заблокировать Минск, чтобы «не могли подтянуть внешние войска».

Напомним, ФСБ РФ задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. Сам Александр Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Он также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал главу американского государства Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции Байдена.