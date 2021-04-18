 

В Госдуме не исключили выхода РФ из ПАСЕ

18.04.2021, 0:42, Новости дня
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Учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход РФ из ПАСЕ, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, «можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи». В эфире «Соловьев. Live» он отметил, что «выйти можно только из Совета Европы в целом». Слуцкий считает, что власти РФ примут «адекватное решение, соответствующее тому, что Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются для нанесения разного рода ударов по России», передает РИА «Новости».

Комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, Слуцкий заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная» – едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно».

«Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию», – сказал Слуцкий. 

По его словам, Чехия «идет в русле русофобского фарватера Вашингтона». Он заявил, что «основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года». Слуцкий выразил уверенность, что «реальных причин для такого шага не было», передает ТАСС.



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