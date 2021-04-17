ФСБ России заявила о предотвращении “военного переворота” в Беларуси

В ФСБ заявляют, что совместно с КГБ Беларуси пресекли попытку “военного переворота” в Белоруси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

Федута и Зенкович якобы обсуждали “военный переворот” с “оппозиционно настроенными генералами” вооруженных сил Беларуси и запланировали с ними встречу в Москве.

Российская спецслужба заявляет, что Зенкович прибыл в Москву после “консультаций с посольством США” в Польше. По их информации, у Зенковича гражданство США и Беларуси.

“В ходе встречи заговорщики заявили “белорусским генералам”, что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОН. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования (“партизаны”), находящиеся на так называемых скрытых базах”, – утверждается в релизе ФСБ.

По данным российского ведомства, “заговорщики” наметили проведение “переворота” на 9 мая.

Подобную версию 17 апреля выдвинул Лукашенко. Он считает, что спецслужбы США готовили покушение на него и сыновей, а Зенкович – их “агент”.

В эфире государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали задержание людей якобы причастных к “организации мятежа”. Гостелевидение показало фрагменты онлайн-конференции, среди участников которой, кроме Зенковича и Федуты, был лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев (тоже задержан) и еще несколько человек.

Также в программе показали фрагмент встречи Зенковича и Федуты с неизвестными людьми. Когда и где эта встреча состоялась неизвестно, издание TUT.BY пришло к выводу, что речь, вероятно, идет о переговорах, состоявшихся в Москве.

“Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.

При этом информация канала, который в этом же сюжете показал комментарий главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля о задержании “заговорщиков”, не совпадает с данными ФСБ. Журналисты утверждают, что “переворот” планировали провести летом, а не 9 мая.

ВИДЕОВидео: Телеканал ОНТ / YouTube

Тертель в конце сюжета заявил: “Заключительная стадия операции проводилась в строгом соответствии с белорусским и международным законодательством на территории Российской Федерации, после того, как комитетом была получена информация о том, что Зенкович намерен прибыть в Москву из США через территорию Польши для встречи со своими сообщниками, подробного обсуждения плана предстоящих действий. Во время встречи в Москве подробно обсуждался план физического устранения главы нашего государства, а также членов его семьи”.

Контекст:Федута – известный белорусский политолог, доктор гуманитарных наук в специализации “литературоведение”, один из авторов Большой российской энциклопедии.

В 1994 году был членом первого предвыборного штаба Лукашенко. После победы последнего стал начальником управления общественно-политической информации администрации президента Беларуси. Тогда он написал книгу “Лукашенко. Политическая биография”. В тексте он утверждал, что уже в 1994 было видно, что политик готовится к авторитарному правлению.

На выборах президента в 2010 году Федута работал в штабе оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева. 20 декабря его задержали по делу о протестах против результатов выборов, а в апреле 2011 года он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Amnesty International признала Федуту узником совести.

В предвыборной кампании 2020 года и последующих политических событиях, как пишет Reform.by, ни Федута, ни Костусев активного участия не принимали.

12 апреля жена Федуты сообщила, что он пропал в Москве, связи с ним к тому моменту не было более суток. 13 апреля КГБ Белоруси заявило о задержании Федуты и Костусева.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—