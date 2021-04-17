 

Полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова, они могут быть причастны к взрыву на арсенале

17.04.2021, 23:58, Новости дня
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По данным ведомства, в октябре 2014 года Петров и Боширов находились сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском крае страны.

Россияне использовали как минимум два удостоверения личности, отметили в полиции Чехии. По ее данным, сначала это были российские паспорта на имя Петрова и Боширова, а впоследствии – молдавский паспорт на имя Николая Попа и таджикский паспорт на имя Руслана Табарова.

Ведомство опубликовало фотографии разыскиваемых.

Фото: policie.cz

Фото: policie.cz

Они идентичны агентам ГРУ России Петрову и Боширову, которых Великобритания называла участниками покушения с помощью отравляющего вещества класса “Новичок” на проживавшего в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что офицеры ГРУ подозреваются в причастности к взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице 16 октября 2014 года, передает “Укринформ”. Тогда погибли два гражданина Чехии.

Контекст:Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года в британском Солсбери разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом “Новичок”. Им удалось выжить после покушения.
5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.
Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – это врач из ГРУ Александр Мишкин.
Позже российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала интервью с ними. Петров и Боширов заявили, что прибыли в Солсбери на экскурсию и что Петров и Боширов – их настоящие фамилии и они не работают на ГРУ. Также они заявили, что отравляющих веществ у них с собой во время поездки в Великобританию не было. Мужчины утверждают, что они – “предприниматели средней руки” и работают в “фитнес-индустрии”. Более подробную информацию Боширов и Петров разглашать отказались, чтобы “не навредить клиентам”. Боширов и Петров заявили, что часто летали в Европу, в частности – в швейцарскую Женеву, по бизнесу и на отдых. По их словам, они напуганы и считают, что власти Великобритании должны будут извиниться, когда найдут “настоящих отравителей”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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