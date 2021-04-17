 

Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных

17.04.2021, 23:50, Новости дня
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула.

Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием.

«Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС.

Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – сообщил на видео сотрудник ФСБ.

Ранее МИД РФ сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в РФ нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа.

В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.

Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к РФ и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Отмечается, что Сосонюк работал в РФ много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.



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