 

Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена

17.04.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его.

«Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко.

Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом.

Напомним, ФСБ РФ задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Генпрокурор Нью-Йорка потребовала распустить NRA за «мошенничество»

25.09 / Эксперт: Западные IT-гиганты надо обязать работать в российском правовом поле

29.01 / В ВОЗ раскрыли сроки получения основных данных о вакцине «Спутник V»

15.10 / Компания Acura официально представила прототип Acura MDX

13.10 / В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

15.07 / Турция отчиталась о принятых мерах безопасности в туротрасли

15.04 / США решили ввести санкции против госдолга России

14.07 / Жители киевского микрорайона Жуляны призвали власти остановить стройку высотки на улице Вишневой

05.10 / Toyota представила обновленный RAV4 для России

24.07 / В оккупированном Крыму пропал трехлетний сын арестованного гражданского журналиста Сулейманова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика