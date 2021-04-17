 

Макрон призвал определить «красные линии» для России

17.04.2021, 23:50, Новости дня
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Западным странам в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, через которые Москва не должна переступать, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он сказал, что «в случае недопустимого поведения следует вводить санкции». Однако Макрон считает, что нельзя «ограничиваться санкциями». По его словам, также необходим «конструктивный диалог» с Москвой, «честный и открытый», передает ТАСС со ссылкой на CBS и Agence France-Presse.

Напомним, Елисейский дворец сообщил, что Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского.



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