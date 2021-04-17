Мнение: Судьба комсомольца

В1991 – 1994 года Александр Федута работал первым секретарём ЦК Союза молодёжи Белоруссии.

В 1994-ом оказался среди тех, кто привел в президентское кресло Александра Лукашенко – трудился в его предвыборном штабе. После победы Лукашенко на реально альтернативных выборах, Федута возглавил управление общественно-политической информации администрации президента Беларуси. Но уже в начале 1995 года покинул эту должность…

После выборов президента Беларуси в 2010 году Федута был арестован и заключён в следственный изолятор КГБ.

11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести.

8 апреля 2011 года освобожден под подписку о невыезде, а 20 мая приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Сейчас Федута снова в тюрьме. Его задержали в Москве и отправили в Минск. Александр Лукашенко заявил, что Федута участвовал в подготове покушения на Лукашенко и его детей.

Знаю Александра с 2002 года, познакомился с ним, когда работал собкором «Вестей» в Минске.

Обвинение Федуты в подготовке покушения на Лукашенко – это бред, попахивающий весенней шизофренией….

Фотография Александра Федуты отсюда

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