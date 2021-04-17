Суд в Новосибирске арестовал журналиста

…готовившего расследование о связях местных чиновников с криминалом.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал журналиста Николая Сальникова, который участвовал в подготовке расследования о связях местных чиновников с криминалом. Об этом сообщает «Тайга.Инфо»

Вместе с Сальниковым суд арестовал бизнесмена и экс-кандидата в мэры города Сергея Проничева. Обоих задержали два дня назад, против них возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Кроме того, по данным издания, Сальникову вменяют вымогательство от фигурантов сюжета «История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты».

Авторы расследования утверждали, что связанные с чиновниками руководители новосибирского спортивного клуба «Успех» организовали преступное сообщество. Кроме того, в фильме рассказывалось о судимости за изнасилование одного из депутатов горсовета.

Позже ролик был удален: журналисты объяснили, что сеть попала незавершенная версия расследования, в которой содержалась непроверенная информация.

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