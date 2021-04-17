 

Власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов

17.04.2021, 23:04, Новости дня
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“В течение 48 часов территорию Чешской Республики должны покинуть 18 сотрудников российского посольства”, – сказал он.

По словам Гамачека, об этом он уведомил посла РФ в Праге Александра Змеевского.

Выслать из Чехии решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами ЧР как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ.

Всего в посольстве России в Чехии работают до 130 сотрудников, отмечает “Укринформ”.

Контекст:За последний месяц за причастность к шпионажу и другим недружественным действиям российских дипломатов выслали США, Польша, Италия и Болгария.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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