 

Россия не видит другого пути решения вопроса, только войны. А Украина никогда не нападала – Кравчук

17.04.2021, 23:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь об этом зашла в связи с сообщениями из оккупированного Донецка. что там закладывают песком “административные здания” в связи с якобы будущим наступлением Вооруженных сил Украины.

“Философы говорят: факты – упрямая вещь. Я задаю вопрос: были ли случаи на Донбассе, когда украинская армия первой пошла в атаку? Мы постоянно отбиваем атаки, мы постоянно защищаемся от агрессора. И сейчас у Украины в политических документах, согласованных на всех уровнях, в программе нашей делегации в ТКГ и слова нет о том, что украинские войска могут пойти в наступление, это исключается”, – сказал Кравчук.

Он отметил, что украинцы будут “защищать свою землю, если враг осмелится напасть в широком масштабе”.

“Взять одну деталь. Если посмотреть историю России, то она суммарно воюет 150 лет. Она уже не видит другого пути решения вопроса – только войны. А Украина никогда не нападала, Украина защищалась”, – объяснил первый президент Украины.

Он считает, что мешки с песком нужны оккупантам для нагнетания обстановки.

“Россия хочет Украину представить агрессором. Но это же вранье. И все в мире это знают. Все им об этом говорят прямо в глаза. А они, вроде, не слышат, не видят, не хотят обсуждать никаких вопросов, только один: соглашайтесь на наши условия, не сделаете – мы будем расширять агрессию. Не сделаете – будем стрелять. Ну, это же не переговоры, это же давление”, – заявил Кравчук.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончится.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Жители острова Лесбос требуют вывезти оттуда всех мигрантов

04.09 / Украина призвала Запад наказать Россию из-за ситуации с Навальным

05.11 / Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова

22.09 / Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за позднюю реакцию на пандемию

17.10 / Ученые предсказали Украине потерю территорий

06.04 / Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию в Донбассе

01.08 / Адвокат объяснила невозможность кремации рэпера Картрайта

04.03 / Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств

07.12 / Власти Джорджии отказались менять ради Трампа «правила игры» на выборах

04.12 / Материалы дела ученого Губанова о госизмене засекретили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика