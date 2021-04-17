Россия не видит другого пути решения вопроса, только войны. А Украина никогда не нападала – Кравчук

Речь об этом зашла в связи с сообщениями из оккупированного Донецка. что там закладывают песком “административные здания” в связи с якобы будущим наступлением Вооруженных сил Украины.

“Философы говорят: факты – упрямая вещь. Я задаю вопрос: были ли случаи на Донбассе, когда украинская армия первой пошла в атаку? Мы постоянно отбиваем атаки, мы постоянно защищаемся от агрессора. И сейчас у Украины в политических документах, согласованных на всех уровнях, в программе нашей делегации в ТКГ и слова нет о том, что украинские войска могут пойти в наступление, это исключается”, – сказал Кравчук.

Он отметил, что украинцы будут “защищать свою землю, если враг осмелится напасть в широком масштабе”.

“Взять одну деталь. Если посмотреть историю России, то она суммарно воюет 150 лет. Она уже не видит другого пути решения вопроса – только войны. А Украина никогда не нападала, Украина защищалась”, – объяснил первый президент Украины.

Он считает, что мешки с песком нужны оккупантам для нагнетания обстановки.

“Россия хочет Украину представить агрессором. Но это же вранье. И все в мире это знают. Все им об этом говорят прямо в глаза. А они, вроде, не слышат, не видят, не хотят обсуждать никаких вопросов, только один: соглашайтесь на наши условия, не сделаете – мы будем расширять агрессию. Не сделаете – будем стрелять. Ну, это же не переговоры, это же давление”, – заявил Кравчук.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончится.

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