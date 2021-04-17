 

МИД Украины в ответ на задержание своего консула высылает российского дипломата из Киева

17.04.2021, 22:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка, заявив, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страны в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения», – говорится в заявлении украинского дипведомства.

Ранее МИД РФ сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в РФ нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

«Комментарий представителя МИД Украины в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге. В ответ (…) старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – добавили в украинском МИД.

В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.

Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к РФ и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Отмечается, что Сосонюк работал в РФ много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.

Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Samsung продемонстрировал «смартфон будущего»

24.11 / Лолита: У меня сейчас ох…рительный период – я могу заниматься сексом и не залетать

14.10 / В РФ зарегистрировали два препарата для лечения коронавируса

21.02 / Компания Subaru представит в РФ обновленный кроссовер XV весной 2021 года

11.11 / Эпидемия COVID-19 в Украине. Чаще всего в Минздрав жалуются на работу семейных врачей

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

10.08 / Кравчук раскритиковал Порошенко за подписание Минских соглашений

18.12 / Обозреватель – украинцев призвали «декоммунизировать» йод и зелёнку

30.06 / “Был бы Гончаренко дамой”. Тедеско объяснил, почему не пожал руку тренеру ЦСКА

31.07 / Трамп предупредил о последствиях проведения выборов в ноябре 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика