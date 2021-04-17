 

Полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова

17.04.2021, 22:56, Новости дня
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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск, сообщила полиция Чехии.

Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». В Twitter полиция опубликовала их фотографии. Указывается, что в октябре 2014 года Петров и Боширов должны были находиться сначала в Праге, а позднее в Моравско-Силезской области Чехии и Злинском крае, передает ТАСС.

В сообщении полиции говорится, что каждый из них использовал как минимум «два удостоверения личности». Сообщается, что россияне «сначала показали два российских паспорта» – на имя Александра Петрова (дата рождения – 13 июля 1979 года) и Руслана Боширова (12 апреля 1978 года). Впоследствии они предъявили паспорт Молдавии на имя Николая Попы (18 июля 1979 года) и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова (23 октября 1975 года).

В полиции также заявили, что не могут подтвердить связь между розыском Петрова и Боширова и взрывом в Врбетице в 2014 году.

Напомним, глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

По версии Лондона, Петров и Боширов подозреваемых в отравлении Скрипалей. СМИ сообщали, что Петров и Боширов в 2014 году якобы побывали в Чехии до приезда туда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.  Против россиян введены санкции ЕС и США.



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