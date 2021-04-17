 

Министр обороны Германии испугалась российских ракет

17.04.2021, 22:56, Новости дня
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Для Европы существует угроза со стороны России, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, «улучшение вооружений РФ и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», которые являются «конкретными и непосредственными». При этом министр подчеркнула, что те, кто заявляет о подобных угрозах, «не настроен антироссийски». Она считает, что такие заявления отражают «политические факты». Крамп-Карренбауэр указала, что у РФ есть ракеты, «которые могут достичь Германии», передает ТАСС.

В феврале Крамп-Карренбауэр назвала Россию «стратегическим конкурентом». В ноябре она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.



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