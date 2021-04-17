“Динамо” обыграло “Шахтер” в матче лидеров УПЛ

Номинальными хозяевами поединка были футболисты “Шахтера”.

Единственный мяч забил с пенальти на 34-й минуте поединка уругвайский легионер “Динамо” Карлос де Пена.

Главным арбитром матча была Екатерина Монзуль из Харькова.

После победы лидер УПЛ “Динамо” набрало 55 очков и увеличило до 10 очков отрыв от идущего на втором месте “Шахтера”.

Сегодня состоялся еще ряд матчей турнира: “Минай” обыграл черниговскую “Десну” со счетом 3:1, а полтавская “Ворскла” победила луганскую “Зарю” с результатом 4:2. 16 апреля “Львов” дома обыграл “Александрию” – 3:1.

На третьем месте УПЛ идет “Заря”, у нее 38 очков. На очко меньше у “Ворсклы”.

—