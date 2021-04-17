Врачи Навального: Наш пациент может умереть в любой момент

Оба медика обнародовали результаты анализов крови политика.

“Калий в сыворотке крови – 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца”, – приводит в Twitter слова Васильевой ее команда.

Ашихмин в Facebook написал, что пациент с такими показателями должен наблюдаться в реанимации.

“Наш пациент может умереть в любой момент. Калий 7,1 ммоль/л (это очень много), рост креатинина более чем на 50%, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота “забила” канальцы нефронов почек). […] В любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца”, – написал он.

https://www.facebook.com/yaroslav.ashikhmin/posts/10161050960168975

В комментарии “Медузе” Ашихмин рассказал, что общается с женой Навального и может озвучивать данные о его здоровье, которые она разрешила.

Медик подчеркнул, что высокий уровень калия в крови политика может привести к блокаде и остановке сердца Навального.

“В этой ситуации причина уходит на второй план, потому что сейчас нужно перепроверить калий. И если он действительно настолько высокий, срочно проводить соответствующие мероприятия. Нужно сделать дополнительные анализы […] считаю, что мне нужно быть с моим пациентом”, – сказал Ашихмин.

Ашихмин – кардиолог-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, Васильева – врач общей практики, она возглавляет связанный с Навальным профсоюз “Альянс врачей”, отмечает “Медуза”.

Васильева, Ашихмин, а также нейрохирург Алексей Эрлих и офтальмолог Алексей Кащеев 15 апреля, получив результаты анализов, обратились к директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ с открытым письмом о состоянии Навального “и выразили готовность приехать, организовать переговоры и консилиум, попросили нас к нему допустить”, сообщала команда Васильевой в Twitter.

Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил. Калий в сыворотке крови – 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца pic.twitter.com/z5hwv3Nvt9

— Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021

“Прошел день, на все наши письма и обращения о тяжелом состоянии Алексея Навального – молчание. Это жестоко и чудовищно. Мы все понимаем, что Алексей имеет право на консультацию и лечение именно своих врачей, и это вполне адекватно, что после случившегося в Омске он не доверяет никому. Сейчас мы ничего о нем не знаем и не понимаем, что с ним происходит. Можем только предположить, что его состояние еще более критическое. Мы повторно просим провести совместный консилиум. Можно уже проявить, казалось бы, такую простую гуманность и разрешить эту страшную ситуацию”, – добавили там сегодня вечером.

Сейчас мы ничего о нем не знаем и не понимаем,что с ним происходит. Можем только предположить, что его состояние ещё более критическое. Мы повторно просим провести совместный консилиум. Можно уже проявить казалось бы такую простую гуманность и разрешить эту страшную ситуацию

— Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021

Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию во Владимирской области, в городе Покров. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

5 апреля Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом.

12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.

13 апреля управление Федеральной службы исполнения наказаний в РФ по Владимирской области считает “удовлетворительным” состояние здоровья Навального. Туберкулез и коронавирусную инфекцию у оппозиционера якобы не обнаружили. При этом жена Навального после свидания с ним в тот же день написала, что “никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп”. Во время свидания политику, по словам супруги, было тяжело говорить.

Навальный 16 апреля сообщил, что в колонии ему угрожают смирительной рубашкой и принудительным кормлением.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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