За трое суток в мире подтвердили 2,4 млн новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

Более чем по 800 тыс. новых случаев COVID-19 регистрируется третьи сутки подряд, за это время их стало 2,435 млн. 16 апреля выявлено 809 тыс. инфицированных, 15 апреля – 821 тыс.

Такой высокий эпидемический показатель последний раз фиксировался ВОЗ в январе. Последний раз суточный прирост новых случаев COVID-19 был больше 10 января – 823 тыс.

С начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, подтвердили уже 139,5 млн инфицирований.

Скриншот: covid19.who.int

17 апреля в мире скончался 13 171 больной с COVID-19, за все время пандемии – 2,99 млн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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