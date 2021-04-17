Моргенштерн высмеял возбужденное против него дело

Рэпер Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки».

«Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают», – сказал Моргенштерн на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family».

Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что Моргенштерн не признает вину по административному делу о пропаганде наркотиков, назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая. В рамках административного дела в отношении рэпера полицейские, эксперты и суд изучат все творчество Моргенштерна.