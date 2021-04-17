 

Моргенштерн высмеял возбужденное против него дело

17.04.2021, 22:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рэпер Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки».

«Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают», – сказал Моргенштерн на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family».

Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что Моргенштерн не признает вину по административному делу о пропаганде наркотиков, назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая. В рамках административного дела в отношении рэпера полицейские, эксперты и суд изучат все творчество Моргенштерна.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.11 / Катастрофа самолета МАУ. В МИД Украины заявили, что дальнейшие переговоры зависят от Тегерана

25.11 / К Земле приближается японский зонд с «посылкой» от астероида Рюгу

16.03 / Ветеран КГБ рассказал о предателе, предупредившем радикалов в Литве об «Альфе» в 1991 году

14.12 / Мошенники звонят чиновникам от имени заместителя генпрокурора Мамедова – пресс-служба

01.11 / В Баку предостерегли Ереван от обстрелов с территории Армении

13.07 / В состоянии опьянения убил в ДТП семью, а максимум – 10 лет лишения свободы. Объясните почему

27.01 / Языковой омбудсмен считает, что на резонансные заявления профессора университета Драгоманова об украинском языке должны обратить внимание в СБУ

24.12 / Израиль попытался убедить Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном

30.09 / Представители туриндустрии рассказали о новой тенденции

12.09 / Протестная активность ушла из центра Минска во дворы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика