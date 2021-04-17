 

Юрист оценил публикуемые в СМИ данные о здоровье Навального

17.04.2021, 22:02, Новости дня
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Сторонники блогера Алексея Навального публикуют в СМИ якобы результаты его анализов, сделанных в колонии (которые, должны быть врачебной тайной) и утверждают, что «в любую минуту у него может остановиться сердце», но нет ли здесь противоречия, задался вопросом адвокат Дмитрий Аграновский.

Как напомнил юрист в своем Telegram, сторонники Навального сами «утверждали, что ему не оказывается медицинская помощь».

«И вообще, стоит ли некомпетентным людям разбрасываться такими громкими заявлениями в сочувствующих СМИ. Если они, конечно, действительно хотят Навальному помочь, а не усугубить его положение», – добавил Аграновский.

В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. Во вторник в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.

Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.



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