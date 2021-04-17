МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение Чехии выслать 18 российских дипломатов, отметив, что Праги хорошо известно, что за этим последует.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявления Праги чушью.

«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», – цитирует ТАСС сенатора.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.