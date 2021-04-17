 

МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Чехии

17.04.2021, 22:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение Чехии выслать 18 российских дипломатов, отметив, что Праги хорошо известно, что за этим последует.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявления Праги чушью.

«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», – цитирует ТАСС сенатора.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Тральщик «Георгий Курбатов» спустили на воду в Петербурге

10.09 / Богдан: Было желание идти в мэры Киева

02.09 / Президент Южной Осетии рассказал о подоплеке протестов в центре Цхинвала

06.08 / “До морковкиных заговин”: государство защитит русский язык в трудные времена

10.04 / ABC News – «как во время первой волны» — в США коронавирус не щадит молодёжь

11.03 / Главврач Закарпатской областной больницы: Во время первых волн коронавируса было 10% кислородозависимых, сейчас – 80%

25.06 / Генсек ООН назвал свои ожидания по срокам саммита «пятерки» СБ

06.12 / В США заявили о радиочастотной атаке на дипломатов в Китае и на Кубе

22.02 / Раскрыта причина отсутствия жены Мягкова на похоронах

13.07 / Гривна подорожала к евро до 30,40 грн/€

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика