Нутрициолог Писарева рассказала, какое масло полезно для здоровья

Отечественные нутрициологи объяснили, что не всё масло одинаково полезно для здоровья. Спортивный диетолог Ирина Писарева отметила: традиционное подсолнечное масло занимает далеко не первое место в списке правильных продуктов.

Бесценна польза для организма сливочного масла, благодаря кладезю витаминов оно устраняет воспаления, улучшает работу сердца, укрепляет стенки сосудов и даже заряжает организм энергией. Диетологи рекомендуют употреблять продукт с жирностью 82,5%, а вот использование маргарина необходимо ограничить в своём рационе. Однако жарить на сливочном масле категорически нельзя, а также нужно помнить, что оно калорийно. Стоит отметить, если у человека существует непереносимость лактозы, то данный вид масла может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Подсолнечное нерафинированное масло холодного отжима считается полезным для организма за счёт витаминов E, D и К, а также жирных кислот омега-3 и омега-6. Однако при употреблении этого продукта в жареном виде выделяются альдегиды и канцерогены, провоцирующие воспаления, болезни сердца, сосудов и ЖКТ, а также раковые опухоли.

Оливковое масло холодного отжима богато витаминами и минералами, что, безусловно, полезно для сердца и нервной системы, а также идеально подходит в качестве профилактики гастритов и язвы. Консультант по здоровому питанию отметила, что масло первого отжима Extra Virgin при нагревании не выделяет канцерогены, поэтому на нём можно жарить без вреда для организма. Данный продукт получают при помощи отжима оливок исключительно механическим способом без применения химии, поэтому его во всём мире называют «жидким золотом». Однако и это масло нужно использовать без фанатизма, поскольку за счёт своей калорийности оно может подпортить фигуру, а ещё – снизить давление.

Источник: tvzvezda.ru