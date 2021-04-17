“У нас есть технологические возможности”: Ученая анонсировала открытие внеземной жизни в ближайшее десятилетие

Американская аспирантка Каприс Филлипс недавно провела встречу с представителями СМИ, в ходе которой поделилась свежими результатами исследований своей научной структуры. По словам эксперта, открытия признаков внеземной жизни можно ожидать уже в течение ближайшего десятилетия.

Как объяснила ученая, представляющая Университет штата Огайо (США), способствовать появлению жизни могут находящиеся в космосе газовые карликовые планеты. Для реализации своих намерений специалисты предпринимают попытки выявить, содержат ли атмосферы указанных космических тел следы аммиака и другие потенциальные маркеры наличия живых микроорганизмов. Оборудование космического телескопа Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на октябрь текущего года, сможет, в частности, производить идентификацию аммиака в атмосферах ориентировочно шести газовых карликовых планет всего лишь за несколько витков. “Что меня действительно удивило в результатах, так это то, что мы можем реально обнаружить признаки жизни на других планетах в ближайшие 5-10 лет”, – отметила Каприс Филлипс.

Исследователь информировала о том, что в содружестве с коллегами смогла смоделировать тонкости реагирования инструментами телескопа на совокупность меняющихся облаков и атмосферных условий, а после разработала ранжированный реестр объектов, на которых упомянутый агрегат должен вести поиски жизни. Как полагает Филлипс, специалисты её научной организации в настоящее время очень близки к разгадке извечных вопросов человечества о том, одиноко ли оно во Вселенной и существует ли жизнь в иных областях космического пространства.

“Мои исследования показывают, что впервые у нас есть научные знания и технические возможности, чтобы реально начать находить ответы на эти вопросы”, – резюмировала она.

Источник: rossaprimavera.ru