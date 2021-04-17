Концентрация российских войск у границы с Украиной сейчас гораздо меньше, чем была в 2014 году – Турчинов

“Когда мы анализируем ситуацию на наших границах – действительно это опасность. Объективная, реальная опасность. Да, [это] концентрация российских войск. Но она значительно меньше, чем была в 2014 году. Когда на севере нашей страны сейчас считают около 40 тыс. российских войск, то в 2014 году их было более 200 тыс. Это совсем другой был формат”, – сказал Турчинов.

Он отметил, что в 2014 году Украина “фактически была незащищена”.

“У нас не было боеспособной армии. У нас была колоссальная экономический кризис. На счету в то время в казначействе было около 100 тыс. грн. На всю Украину такой ресурс! Армия была разоружена, деморализована. Был очень сложный политический кризис. Плюс агентура Российской Федерации отработала масштабный диверсионный проект под названием “русская весна”, когда они организовали сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы. То есть весь восток и юг нашей страны были охвачены сепаратистскими мятежами. Это была реальная опасность”, – вспомнил экс-глава СНБО.

Турчинов добавил, что сейчас в оккупированном Россией Крыму войск РФ “не больше, чем было в 2014-м”, но украинская армия на порядок сильнее, чем была тогда.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончится.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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