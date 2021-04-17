 

“Скорее всего, ЦРУ, ФБР”. Лукашенко заявил, что на него и сыновей готовили покушение

17.04.2021, 21:16, Новости дня
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“Захват ребенка [планировали] – одного, второго, как получится. Посадим в погреб… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили, мы задержали группу. […] Затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР (не знаю, кто там из американцев работал). Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей”, – утверждает “президент Беларуси”.

По его словам, одного из “агентов” американских спецслужб захватили в Москве, его фамилия Зенкович.

Лукашенко считает, что в Беларусь “агенты” ехать побоялись, потому что “задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали”.

Он заявил, что “не дай бог” прикоснуться к детям – “будет страшная резня”.

“Почему американцы так себя ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто (дать согласие), кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы”, – заявил Лукашенко.

Оппозиционное белорусское издание TUT.BY отметило, что одновременно с публикацией заявления Лукашенко на телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил о пресечении деятельности группы, которая пыталась захватить власть в стране. Среди задержанных оказались политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович.

Контекст:9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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