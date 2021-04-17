Встреча Путина и Байдена не разрешит украинский кризис – политолог Бекман

Многообещающие переговоры Владимира Путина и Джо Байдена наделали много шума в медиа. Политологи спорят о том, каких целей удастся достичь лидерам двух держав после встречи.

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман предложил свои варианты вопросов, которые российский главнокомандующий мог бы задать главе Белого дома. Байден должен ответить, почему Украина ведет войну против Донбасса, считает эксперт.

Кроме того, американский президент мог бы объяснить, с какой целью Вашингтон поддерживает украинских ультранационалистов. Также Бекман считает, что нужно подробней остановиться на теме сбитого малазийского “Боинга”.

Политолог отметил, что если встреча Путина и Байдена действительно состоится, то она не сможет предотвратить украинский кризис. Он подчеркнул, что этому помешает мощная антироссийская пропаганда, которая нарастает в американской прессе.

Напомним, что после того, как Байден поговорил с Путиным по телефону, США приняли новый пакет санкций против России. Данное событие вызвало широкий общественный резонанс, поскольку сам факт диалога двух президентов дал повод полагать, что российско-американские отношения смягчились.