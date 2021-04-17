 

WhatsApp решил «отключить» часть пользователей

17.04.2021, 21:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления, сообщил сервис.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», – сообщается на сайте сервиса.

Как отметил сервис, если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят, однако функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.

Пользователям предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

12.02 / Кроссовер Renault Captur получил новую версию RS Line

11.02 / Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море

25.09 / Винник: Я состою из боли на сегодняшний день

25.01 / Китай обещал завершить в срок подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине

08.09 / АПЛ «Казань» провела испытания в Белом море

12.02 / Китай запретил вещание британского телеканала BBC World News на своей территории

25.03 / СБУ расследует роль представителей “Украинского выбора” в оккупации Крыма. Организацию основал Медведчук

22.08 / В Минске прошло шествие в знак протеста против насилия со стороны силовиков

25.03 / В РФ запатентовали новый Mitsubishi Outlander

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика