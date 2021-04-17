WhatsApp решил «отключить» часть пользователей

Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления, сообщил сервис.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», – сообщается на сайте сервиса.

Как отметил сервис, если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят, однако функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.

Пользователям предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.