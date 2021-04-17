ФСБ задержала двух подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко 9 мая

ФСБ РФ задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики Александра Лукашенко. В отношении лиц в Белоруссии возбудили уголовные дела, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», – приводит ТАСС сообщение ЦОС.

В ведомстве отметили, что по информации, «полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики».

Как отметили в ЦОС, по прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. «В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т. н. скрытых базах», – сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом, как подчеркнули в ФСБ, Зянкович планировал стать «куратором» парламента Белоруссии и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой в республике.

В российском ведомстве подчеркнули, что «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая с. г.» «После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», – добавили в ЦОС. В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты.