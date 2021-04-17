 

Чехия высылает 18 российских дипломатов

17.04.2021, 21:08, Новости дня
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Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки, сообщил первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД страны Ян Гамачек, отметив, что они должны покинуть Прагу в течение 48 часов.

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», – цитирует ТАСС Гамачека.

Ранее Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V».



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