Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III в России стоит 100 000 рублей: Snapdragon 888, 120 Герц и квадрокамера с оптикой Zeiss

В РФ объявили ценники на Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III, оснащенные квадрокамерой с оптикой Zeiss, Snapdragon 888 и экраном на 120 Герц. Придерживаясь и далее политики высоких цен, компания снова установила отметку на новые флагманы на уровне 100 000 рублей.

Компания Sony, в свое время сотрудничавшая со шведской Ericsson, была ранее одним из ведущих производителей мобильных телефонов. С 2012 года, спустя 11 лет успешного сотрудничества, японские бизнесмены выкупили акции своих партнеров и стали полновластными владельцами бренда. С тех пор стильные аппараты получили узнаваемый дизайн и самые актуальные технологии, однако ценовая политика не позволила корпорации удержаться в ТОПе производителей смартфонов.

Новые флагманы, предзаказ на которые открыли в том числе и для российских покупателей, продолжает традицию высокой стоимости. Xperia 1 III и Xperia 5 III получили однокристальную платформу Snapdragon 888 и качественный с высоким расширением 4K-дисплей с частотой смены изображения в 120 Герц. Основная камера аппарата содержит четыре объектива, оптика поставлена премиум-маркой Zeiss. Как сообщают техноблогеры, разрешение фото-видео-датчиков составляет 12 миллионов точек.

Аппарат обеспечивает съемки 120 кадров в HDR-формате в H-Log и экстрабыстрый и постоянный фокус на глазах. Также он сжимает без ограничений 20 кадров в секунду, а вместительность его аккумулятора составляет 4,5 тысяч мА•ч. Стоимость такого набора составляет 85 тысяч за Sony Xperia 5 III и 100 тысяч за Sony Xperia 1 III. Много это или мало для удержания на рынке – покажет время, между тем цветовая гамма аппаратов представлена только двумя цветами корпуса, черным и зеленым.

Источник: www.ixbt.com