 

Анна Хилькевич оправдалась перед поклонниками за свою экстремальную худобу

17.04.2021, 21:04, Разное
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Актриса Анна Хилькевич отправилась с семьей на отдых. Она опубликовала фотографию в купальнике и объяснила поклонникам, почему такая худая.
34-летняя звезда сериала «Универ» пошутила над тем, что она в курсе своей излишней стройности и напоминать ей об этом не стоит постоянно. Анна Хилькевич позировала на белоснежном пляже в сине-белом купальнике в компании двух дочерей. Она призналась, что попасть к морю удалось только на четвертый день отдыха, и спросила у фолловеров, как бы он могла ускорить этот процесс. По словам актрисы, она намерена наслаждаться отдыхом, играть с детьми, читать книги и вкусно есть.

Знаменитость осознает, что по ней любовь к гастрономическим изыскам не видна. Звезда «Универа» призналась: она способна набрать вес, но тогда станет «пышноформенной барышней» с целлюлитом на ягодицах и уплывшей талией. Кроме этого, с таким низким ростом, как отметила Анна Хилькевич, она превратится в «колобка». Поэтому артистка намерена остаться худой без всяких угрызений совести.

Подписчики отметили, что актриса выглядит «как тростиночка», и пожелали ей побольше кушать. Нашлись и те, кто отметил в комментариях, что «главное – нравится самой себе», а мнение окружающих не так уж и важно.



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