“Ура! Девочка!”: Альбина Джанабаева умилила подписчиков подготовленным Валерием Меладзе сюрпризом

Популярная певица Альбина Джанабаева, являющаяся супругой своего коллеги по шоубизу Валерия Меладзе, разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию фотоснимков, на которых продемонстрировала задуманный исполнителем для неё сюрприз. Выяснилось, что любящий муж подготовил для жены оформленный в умилительном стиле красочный интерьер квартиры.

Поводом для стараний Валерия Меладзе послужила выписка экс-вокалистки группы “ВИА Гра” из роддома, где она совсем недавно родила мужу наследницу. На опубликованных фото видно, что комнаты пестрят праздничными красочными темами в ярко выраженной розовой палитре. Стены и мебель жилища украшают шарики и большие букеты цветов. Примечательно, что многие элементы украшения содержат очень лаконичный и не менее сентиментальный слоган: “Ура! Девочка!”.



По мнению многих подписчиков, такое проявление отцовских эмоций вызвало то, что у супружеской пары родилась долгожданная дочь. Дело в том, что у Меладзе и Джанабаевой в совместном браке уже есть двое детей, однако оба они – мальчики.

Источник: www.instagram.com