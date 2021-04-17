 

Мнение: «Вплоть до остановки сердца»

17.04.2021, 20:40, Разное
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Врачи обратились к директору ФСИН: состояние Алексея Навального близко к критическому.

Президенту России Владимиру Путину направлено обращение с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. Обращение подписали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк и Герта Мюллер, сценарист Джей Джей Абрамс, актеры Бенедикт Кэмбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, Стивен Фрай, писатели Патрик Зюскинд и Дж. К. Роулинг, вокалист группы Radiohead Том Йорк, журналист, лауреат Пулитцеровской премии за книгу о ГУЛАГе Энн Эплбаум и многие другие, почти восемьдексят человек.

А чуть раньше к директору ФСИН обратились кандидат медицинских наук, врач — кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, доктор медицинских наук, врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург, специалист по спинальной хирургии, хирургии периферических нервов, хирургии боли Алексей Кащеев, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, врач общей практики Анастасия Васильева, которые написали, что у Навального может произойти внезапная остановка сердца.

Дословно:  «Учитывая резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований А.А. Навального, мы выражаем крайнее беспокойство по поводу его состояния, которое близится к критическому. У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л), и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.
Также серьезные опасения вызывает нарастающая неврологическая симптоматика, гипестезия в конечностях, нейропатическая боль, аксиальная боль.
Мы экстренно обращаемся с просьбой о проведении переговоров и срочного медицинского консилиума с медицинскими работниками Медсанчасти № 33 для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом.
Мы просим допустить нас к осмотру нашего пациента, которого мы наблюдали много лет».

Если с Алексеем Навальным произойдет необратимое, это будет не смерть человека, объявившего голодовку с требованием допустить к нему врачей. Это будет убийство. Обыкновенное политическое убийство…

Фотография Алексея Навального  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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