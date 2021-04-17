В польских школах запретили изучать деление

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек распорядился изъять из учебников математики задания, для решения которых необходимо применять арифметическую операцию деления.

По мнению чиновника, решение таких заданий подрывает авторитет польского государства в глазах учащихся.

Первый в стране учебник математики, в котором описывалось деление, был написан в 1772 году и издавался крупными тиражами в 1793 и 1795 годах польским иезуитом Каролем Ежевицким. К 1939 году изучение деления было существенно сокращено: школьников учили делить только на два. После окончания Второй мировой войны советские оккупанты вернули в школы полноценный курс арифметики, уделяя особое внимание делению на три, четыре и шесть частей.

По мнению Чарнека, подобный подход к образованию свидетельствует о хищнической натуре СССР и не должен применяться в свободном и независимом государстве.

– Русские не хотели учить поляков складывать и умножать. Они предпочитали операцию вычитания, но больше всего им нравилось делить. Наш народ испытал множество страданий из-за столь безответственного подхода к изучению математики, и пора положить этому конец. 1 сентября в польские школы завезут новые учебники, в которых не будет ни этих крамольных операций, ни придумавших их московских интервентов и оккупантов, – заявил польский министр.

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