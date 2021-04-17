 

В польских школах запретили изучать деление

17.04.2021, 20:32, Разное
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Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек распорядился изъять из учебников математики задания, для решения которых необходимо применять арифметическую операцию деления.

По мнению чиновника, решение таких заданий подрывает авторитет польского государства в глазах учащихся.

Первый в стране учебник математики, в котором описывалось деление, был написан в 1772 году и издавался крупными тиражами в 1793 и 1795 годах польским иезуитом Каролем Ежевицким. К 1939 году изучение деления было существенно сокращено: школьников учили делить только на два. После окончания Второй мировой войны советские оккупанты вернули в школы полноценный курс арифметики, уделяя особое внимание делению на три, четыре и шесть частей.

По мнению Чарнека, подобный подход к образованию свидетельствует о хищнической натуре СССР и не должен применяться в свободном и независимом государстве.

– Русские не хотели учить поляков складывать и умножать. Они предпочитали операцию вычитания, но больше всего им нравилось делить. Наш народ испытал множество страданий из-за столь безответственного подхода к изучению математики, и пора положить этому конец. 1 сентября в польские школы завезут новые учебники, в которых не будет ни этих крамольных операций, ни придумавших их московских интервентов и оккупантов, – заявил польский министр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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