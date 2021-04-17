 

Мнение: Очередь в мавзолей Ленина

17.04.2021, 20:26, Разное
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Москва, 17 апреля. Очередь в открывшийся Мавзолей Ленина.

Источник: Colonel Cassad



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