Мнение: Очередь в мавзолей Ленина
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Москва, 17 апреля. Очередь в открывшийся Мавзолей Ленина.
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Источник: Colonel Cassad
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Москва, 17 апреля. Очередь в открывшийся Мавзолей Ленина.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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