 

На месте утечки дизельного топлива в Норильске создадут туристический маршрут

17.04.2021, 20:30, Разное
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Компания «Норильский никель» пригласила россиян, у которых из-за введённых ограничений сорвался отпуск в Турции, посетить новый туристический маршрут, охватывающий территории разлива дизельного топлива после после происшествия 29 мая 2020 года.

Посетившим окрестности Норильска по желанию покажут «легендарную» ТЭЦ-3, принадлежащую Норильско-Таймырской энергетической компании, предоставят возможнсть проплыть на резиновой лодке по рекам Далдыкан и Амбарной, посмотреть на загрязнение с вертолёта. Для погружения в атмосферу сопровождать путешественников будет гид.

– Пока это первый маршрут по местам экологических катастроф, организованных «Норильским никелем». В будущем таких мест и таких маршрутов станет больше. Мы планируем построить на месте утечки дизельного топлива музей. Мы знаем, что людям нравится посещать такие места. Тот же Чернобыль пользуется популярностью, хотя там разрешённые для посещения территории значительно меньше. Мы планируем продвигать этот маршрут и для иностранцев. В Турции и Египте при всём моём уважении ограничен туристический потенциал и ничего нового там уже не увидишь, единственное, что дешевле, конечно, чем у нас, но у нас и впечатлений больше, – пояснил представитель компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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