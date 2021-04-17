 

Владимир Мединский: «Русофобские высказывания лидеров Европы и США от Карла Великого до Байдена»

17.04.2021, 20:29, Разное
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Издательский дом «Панорама» представляет новую монографию известного российского историка, советника Президента России Владимира Мединского, который поделился с читателями плодами своего нового исследования, посвящённого антироссийской пропаганде на Западе с VIII века до наших дней.

«Я более двадцати лет работал в архивах и библиотеках, буквально по крупицам собирая русофобские изречения западных политиков, философов и писателей. В мою книгу вошло более десяти тысяч цитат, каждая из которых подтверждена ссылкой на авторитетный источник. Я глубоко убеждён. что после прочтения моей работы ни у одного здравомыслящего человека не останется иллюзий насчёт Запада, об их истинных взглядах на Россию и русских», – пишет в предисловии автор.

Тираж книги составил 100 000 экземпляров. По нашей информации в ближайшее время она может быть включена в школьную программу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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